Ufficiale: Nico Gonzalez al Newcastle. Arriva dal Manchester City

26/08/2026 | 21:23:32

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore del Newcastle, arriva dal Manchester City. Il comunicato ufficiale: “Il Newcastle United è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista spagnolo Nico González dal Manchester City con un contratto a lungo termine. Il ventiquattrenne, cresciuto nella rinomata accademia La Masia del Barcellona, ​​indosserà la maglia numero 6 e diventa il settimo acquisto della prima squadra in questa sessione di mercato estiva”.

foto x newcastle

