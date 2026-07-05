Ufficiale: Newcastle, colpo Bazoumana Touré. Affare da 50 milioni

Il Newcastle annuncia il colpo da 50 milioni di euro, Bazoumana Touré, la nota ufficiale: “Il Newcastle United è lieto di annunciare l’ingaggio del promettente esterno ivoriano Bazoumana Touré con un contratto a lungo termine. Il ventenne, che ha disputato tre partite ai Mondiali FIFA di quest’estate con la Costa d’Avorio, dove ha raggiunto la fase a eliminazione diretta, arriva dal TSG Hoffenheim, squadra della Bundesliga, per una cifra non rivelata. Bazoumana diventa il secondo acquisto di rilievo del club in questa sessione di mercato estiva, dopo l’arrivo dell’apprezzato portiere francese Ewen Jaouen, che mercoledì è diventato ufficialmente un giocatore del Newcastle United. Bazoumana ha dichiarato: “Sono molto, molto felice di essere qui. Era il mio sogno fin da quando ero piccolo giocare in Premier League per una grande squadra come il Newcastle. “Il Newcastle è come una famiglia, e questo mi aiuterà a dare il meglio di me in campo. Darò il massimo ogni singolo giorno per questa maglia.”Sono entusiasta di unirmi al Newcastle e non vedo l’ora di conoscere i miei compagni di squadra, i tifosi e tutti coloro che lavorano nel club. Sono anche molto emozionato di giocare per la prima volta a St. James’ Park.”

Un talento promettente’

L’allenatore Eddie Howe ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di essere riusciti a portare Bazoumana al Newcastle United.

“Durante la sua esperienza in Germania ha dimostrato di saper giocare in un campionato europeo di alto livello e ha maturato un’ottima esperienza con la sua nazionale, soprattutto ai Mondiali di quest’estate.”

“Riteniamo che sia un giocatore con un potenziale davvero elevato: crediamo che possa offrirci qualcosa di diverso. Ha anche un grande potenziale da esprimere e non vediamo l’ora di lavorare con lui.”

‘ Giovani, ambiziosi e desiderosi di crescere’

Il direttore sportivo, Ross Wilson, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Bazoumana al Newcastle United. A soli 20 anni, è già un giovane talento estremamente promettente che ha fatto progressi anno dopo anno.

“Siamo certi che ci sia ancora molto margine di crescita, uno sviluppo che siamo entusiasti di favorire qui a Newcastle. Abbiamo lavorato per finalizzare questo trasferimento nelle ultime settimane, mentre Bazoumana era impegnato con i Mondiali.”

“Infine, vorrei ringraziare il TSG Hoffenheim per la professionalità dimostrata in tutte le nostre discussioni e per l’attenzione che gli hanno riservato. So che condividono il nostro entusiasmo per la qualità e il potenziale di Bazoumana.” Informazioni su Bazoumana Touré Bazoumana ha iniziato la sua carriera professionistica con la principale squadra ivoriana, l’ASEC Mimosas, scalando le gerarchie del settore giovanile fino a vincere il campionato nella sua stagione d’esordio nel calcio professionistico.

Le sue prestazioni in patria gli hanno permesso di trasferirsi all’Hammarby IF, squadra svedese, all’inizio del 2024, ancora adolescente. Dopo essere diventato un titolare fisso dell’Hammarby, le sue brillanti prestazioni, tra cui otto gol in 23 partite, hanno attirato l’attenzione dell’Hoffenheim, squadra della massima serie tedesca, nel febbraio 2025.

Bazoumana ha disputato 45 partite in tutte le competizioni durante la sua stagione e mezza in Germania, segnando cinque gol e fornendo nove assist nella scorsa stagione, contribuendo al quinto posto in classifica dell’Hoffenheim e alla conseguente qualificazione in UEFA Europa League.

Ha fatto il suo debutto in nazionale nell’ottobre del 2025 e si è guadagnato un posto nella rosa della Costa d’Avorio per i Mondiali di quest’estate, dove ha aiutato la sua nazionale a raggiungere i sedicesimi di finale”.

foto sito newcastle