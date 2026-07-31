Ufficiale: Mudryk può tornare a giocare per il Chelsea dopo l’iniziale squalifica per doping

31/07/2026 | 17:24:28

Finisce ufficialmente il calvario di Mykhailo Mudryk. L’attaccante ucraino, fermo ai box dal 2024 per essere risultato positivo al meldonio in un test delle urine, ha accettato una sanzione equivalente al lasso di tempo già scontato ed è pronto a tornare in pianta stabile al Chelsea. Raggiungerà la squadra domenica a Hong Kong per la Tournée asiatica.

Il comunicato del Chelsea: “Il Chelsea FC riconosce l’annuncio di oggi della Federazione Calcistica che conferma la risoluzione del procedimento antidoping che coinvolge Mykhailo Mudryk.

Fin dall’inizio, questo è stato un periodo estremamente difficile per Misha, sia professionalmente che personalmente, e siamo lieti che la questione sia ora giunta a una conclusione che gli permette di tornare al calcio con effetto immediato.

Abbiamo sempre sostenuto Misha durante tutto questo processo, rispettando pienamente l’integrità del sistema antidoping e del processo legale.

Accogliamo con favore il riconoscimento che i progressi negli standard scientifici applicabili per test più affidabili significano che, se il campione di Misha fosse stato analizzato secondo i requisiti tecnici odierni, non sarebbe stato segnalato come test positivo e non si sarebbe verificata alcuna violazione delle regole antidoping. Questa è una parte importante del contesto che circonda la risoluzione concordata e permette a tutti i coinvolti di andare avanti.

Misha ha costantemente sostenuto di non aver mai usato consapevolmente o intenzionalmente una sostanza proibita e di non sapere come tracce di quella sostanza siano entrate nel suo organismo. Durante tutto questo processo si è comportato in modo professionale e resiliente in quello che è stato senza dubbio uno dei periodi più difficili della sua carriera.

Sappiamo quanto significhi per lui questa opportunità di tornare. Ora il nostro obiettivo è supportare il reinserimento di Misha nella squadra e aiutarlo a riprendere la sua carriera.

Il Chelsea FC rimane pienamente impegnato nei più alti standard di integrità sportiva e nella conformità a tutte le normative antidoping.

Ora tutti al Club non vedono l’ora di aiutare Misha a tornare in piena forma, a tornare in squadra e a tornare in campo”.

Foto: Instagram Mudryk