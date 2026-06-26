Ufficiale: Monza, si chiude l’era Fininvest. Club completamente nelle mani del fondo Beckett

26/06/2026 | 15:28:40

Si chiude l’era Fininvest al Monza, arriva il comunicato ufficiale: “In linea con le previsioni contrattuali e con quanto anticipato, Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna la cessione della residua partecipazione del 20% detenuta nell’AC Monza. Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nell’azionariato del Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi. Proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore, Fininvest rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva”. Fininvest ha ceduto le sue quote residue come da accordi stipulati un anno fa col fondo statunitense Beckett Layne Ventures.

Foto: twitter Monza