Ufficiale: Monza, dal Padova arriva Delli Carri

11/08/2025 | 18:51:11

Il Monza ha annunciato il colpo Delli Carri dal Padova, il comunicato ufficiale: “Filippo Delli Carri è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore, proveniente dal Padova, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2028, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Torino il 3 maggio 1999, cresce nel Pescara con cui esordisce tra i professionisti nella gara di Coppa Italia del 6 agosto 2017 contro la Triestina. Nell’estate 2017 si trasferisce alla Juventus, con cui colleziona 20 presenze nel campionato Primavera 2017-18. Dopo una stagione in prestito al Rieti con cui gioca 24 partite in Serie C, torna in bianconero per far parte della formazione Under 23. Con la seconda squadra della Juventus colleziona 35 presenze e vince una Coppa Italia di Serie C, meritandosi il salto in Serie A nella successiva esperienza in prestito con la Salernitana.

Esordisce nella massima serie l’11 dicembre 2021 in casa della Fiorentina e nel campionato 2021-22 colleziona altre 4 presenze con i granata”.

FOTO: Sito Monza