Ufficiale: Monza, arriva Azzi. Ha firmato un biennale

11/08/2025 | 20:39:33

Paulo Azzi è un nuovo calciatore del Monza. L’italo-brasiliano, proveniente dalla Cremonese, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2027, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Bragança Paulista il 15 luglio 1994, nel gennaio 2014 comincia la sua prima esperienza italiana nel campionato di Serie B col Cittadella. La Tombense lo riporta in Brasile per una breve parentesi, ma dal 2015 torna in Italia per vestire la maglia dello Spezia con cui colleziona 13 presenze e 1 gol in Serie B. Dopo una lunga gavetta in Serie C con le maglie di Pavia, Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Pro Vercelli, Seregno e Lecco, nell’estate 2021 si trasferisce al Modena. Con gli emiliani vive una grande stagione partecipando con 35 presenze, 6 gol e 6 assist alla Promozione in Serie B. Nel gennaio 2023 viene acquistato dal Cagliari e conquista subito la Promozione in Serie A. Alla prima stagione nella massima serie colleziona 25 presenze con i sardi con cui ottiene la salvezza. La sua terza Promozione la festeggia con la Cremonese, dove arriva a gennaio 2025 ed è subito protagonista del ritorno in serie A dei grigiorossi. Esterno sinistro di spinta e fantasia, Azzi e’ pronto a sfrecciare sulla fascia mancina del Monza. Benvenuto Paulo!

Foto: X Monza