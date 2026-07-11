Ufficiale: Monga firma con il Manchester City

11/07/2026 | 12:35:47

Il Manchester City ha annunciato di aver acquistato dal Leicester City il cartellino di Jeremy Monga.

Ecco il comunicato:

“Il Manchester City è lieto di annunciare l’ingaggio del promettente giovane esterno Jeremy Monga dal Leicester City.

Il giovane nazionale inglese, che ha compiuto 17 anni ieri, è entrato a far parte del club con un contratto quinquennale valido fino all’estate del 2031.

Monga ha iniziato a perfezionare le sue doti calcistiche nell’Academy del Leicester City, fin dalla squadra Under 9.

Velocità, dribbling, potenza e fiuto per il gol sono stati attributi fondamentali per Monga in ogni categoria giovanile, prima del suo rapido approdo nella squadra Under 21 del Leicester a soli 15 anni.

A 15 anni, tre mesi e 22 giorni, è diventato il più giovane marcatore della Premier League 2, trovando la rete contro l’Aston Villa nella partita di campionato del novembre 2024.

Successivamente, nell’aprile del 2025, è subentrato nella ripresa nella sconfitta per 3-0 del Leicester contro il Newcastle United, facendo così il suo debutto in Premier League.

In tal modo, Monga è diventato il secondo giocatore più giovane a scendere in campo nella massima serie inglese, totalizzando sette presenze in campionato nella stagione 2024/25.

Nella stagione successiva, 2025/26, Monga stabilì un nuovo record per le Foxes quando venne schierato titolare nella partita di Carabao Cup dell’agosto 2025 contro l’Huddersfield Town, pareggiando così l’incontro e diventando il giocatore più giovane ad aver esordito da titolare con la maglia del club.

Solo pochi giorni dopo, Monga è diventato il più giovane marcatore del Championship quando ha segnato nella sconfitta per 2-1 del Leicester contro il Preston, all’età di soli 16 anni e 37 giorni, battendo il record che era stato detenuto in precedenza dal centrocampista inglese Jude Bellingham.

Dopo la firma del contratto da parte di Monga, il direttore sportivo del City, Hugo Viana, ha espresso la sua soddisfazione per aver portato uno dei talenti più promettenti d’Inghilterra alla City Football Academy.

“Jeremy è un giocatore promettente che ha già fatto enormi progressi nella sua giovane carriera”, ha affermato.

“Come club, lo conoscevamo già bene e abbiamo potuto constatare di persona le sue capacità durante il periodo trascorso al Leicester. A soli 17 anni, siamo convinti che continuerà a migliorare e che questo sia il passo successivo giusto per la sua carriera.”

“Non vediamo l’ora di supportarlo in ogni fase del suo percorso.”

Tutti al Manchester City sono entusiasti di dare il benvenuto a Jeremy nel club e gli auguriamo il meglio per la sua permanenza a Manchester”.

Foto: sito Manchester City