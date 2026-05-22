Ufficiale: Modena, esonerato Sottil

22/05/2026 | 16:39:07

Il Modena ha annunciato l’esonero del tecnico Andrea Sottil.

Questo il comunicato del club:

“Il Modena FC comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle. Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ringraziano il mister e il suo staff per la grande professionalità e per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva appena terminata, culminata con il raggiungimento dei playoff, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Foto: sito Modena