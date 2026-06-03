Ufficiale: Modena, c’è il comunicato del nuovo assetto dirigenziale. Manca solo il nome del Ds

03/06/2026 | 18:00:33

Il Modena ha comunicato la sua nuova formazione dirigenziale, tra conferme e novità, manca solo il nome del Ds atteso nei prossimi giorni. Ecco l’annuncio del club: “Nel segno di un percorso di crescita progressivo e coerente, orientato al consolidamento della struttura societaria, il Modena FC prosegue nel proprio processo di sviluppo interno con l’obiettivo di prepararsi alle sfide future. Il club ha infatti definito un importante aggiornamento del proprio organigramma societario, rafforzato da nuovi ingressi e da una ridefinizione di alcuni ruoli chiave all’interno della struttura dirigenziale. Con Carlo Rivetti Presidente, Matteo Rivetti assumerà la carica di Vice Presidente e Silvio Rivetti quello di CEO; Ilaria Mazzeo rimane a capo dell’Area Ricavi e Comunicazione in qualità di Direttore Generale Corporate; Andrea Catellani assume il ruolo di Direttore Generale Sport con il coordinamento diretto dell’intera area sportiva. Mauro Malavasi è confermato nel ruolo di CFO, Mattia Rivetti in quello di Creative Director. Nell’area corporate, diretta da Ilaria Mazzeo, Filippo Barozzi oltre al ruolo di CRO amplierà le proprie deleghe assumendo ad interim anche la responsabilità dell’area comunicazione. All’interno dell’area sportiva, ad ulteriore rinforzo della struttura tecnica e organizzativa del club, è previsto l’ingresso nei quadri societari di un Direttore Sportivo; al suo fianco, in continuità col passato, è confermato Alessandro Consolati, nella posizione di Vice DS e Responsabile Scouting. L’area, coordinata da Andrea Catellani, comprenderà anche l’ambito operativo, con Andrea Russo COO e Davide Caliaro Responsabile del Settore Giovanile”.