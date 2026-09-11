Ufficiale: Michail Antonio va da Dionisi. E’ un nuovo giocatore del Watford

11/09/2026 | 17:02:59

Michail Antonio nuovo giocatore del Watford, il comunicato ufficiale: “Il Watford FC è lieto di annunciare l’ingaggio dell’esperto attaccante Michail Antonio. Il trentaseienne arriva a parametro zero e vanta una vasta esperienza calcistica maturata nelle competizioni europee, in Premier League e nella Sky Bet Championship. L’allenatore Alessio Dionisi intende sfruttare questo bagaglio di esperienza per arricchire la rosa – che vanta l’età media più bassa tra le squadre titolari della Championship – sia sul piano del gioco che in termini di mentoring e guida tecnica. “È un bel gruppo di ragazzi”, ha dichiarato Antonio a watfordfc.com. “Sono concentrati e pronti a dimostrare il loro valore in questa stagione. “Il Watford è un club importante; spero di poter dare il mio contributo, portare successi e aiutare la squadra in ogni modo possibile. “Ho segnato qualche gol contro il Watford! Ora spero di segnarne qualcuno *per* il Watford, una volta entrato pienamente in condizione”. Antonio ha firmato un contratto annuale ed è in attesa del nulla osta internazionale per potersi unire alla squadra in vista della sfida casalinga di domani contro lo Stoke City (calcio d’inizio sabato 12 settembre alle 15:00). Non gioca una partita in Inghilterra dal dicembre 2024, ma è pronto a mettersi a disposizione in anticipo sui tempi previsti per aiutare e sostenere l’allenatore. L’attaccante indosserà la maglia numero 18 a Vicarage Road. È il dodicesimo acquisto estivo del club. La squadra occupa attualmente il dodicesimo posto in Championship, avendo ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime sei partite sotto la guida di Dionisi”.

foto sito watford