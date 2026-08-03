Ufficiale: Micai nuovo giocatore dello Spezia
03/08/2026 | 13:22:27
Micai nuovo giocatore dello Spezia, il comunicato: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alessandro Micai, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.
Nato a Mantova nel 1993, dopo essere cresciuto nel settore giovanile mantovano e aver maturato esperienze nelle Primavera di Varese e Palermo, esordisce tra i professionisti in Serie C nella stagione 2012-2013 con il Como, categoria che lo vede protagonista anche l’anno successivo con la maglia del Südtirol. Nel campionato 2014-2015 approda al Bari in Serie B, dove rimane fino al 2017-2018, totalizzando 105 presenze.
Dalla stagione 2018-2019 veste la maglia della Salernitana, con cui colleziona 76 presenze fino al gennaio 2023, intervallate da una stagione alla Reggina in Serie B. Nelle due stagioni e mezzo seguenti difende la porta del Cosenza, totalizzando 97 presenze, per poi chiudere lo scorso campionato prima al CFR Cluj, in Romania, e successivamente alla Reggiana, in Serie B.
Portiere di grande esperienza, con quasi 300 presenze in Serie B, Micai è pronto a mettere le proprie qualità al servizio delle Aquile. Benvenuto Alessandro!”
foto sito spezia