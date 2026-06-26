Ufficiale: Messias rinnova con il Genoa

26/06/2026 | 15:12:10

C’è il rinnovo di Junior Messias con il Genoa, il comunicato ufficiale: “Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Junior Messias con la formalizzazione di un contratto, in parte a quota fissa, in parte con bonus a obiettivi, fino al 30 giugno 2027. L’attaccante nativo di Belo Horizonte, alla quarta stagione nel club più antico in Italia, ha collezionato in rossoblù 58 presenze tra campionato e Coppa Italia, firmando 6 reti e 2 assist”.

foto x genoa