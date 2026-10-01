Ufficiale: Messi acquista l’Eldense

01/10/2026 | 19:45:04

Leo Messi acquista l’Eldense, il comunicato ufficiale: “Il Club Deportivo Eldense annuncia ufficialmente l’acquisizione della società da parte di Leo Messi, dando inizio a una nuova ed entusiasmante fase nella storia ultracentenaria dell’istituzione. L’arrivo nel calcio professionistico spagnolo, in veste di proprietario del CD Eldense, di una delle figure più importanti nella storia dello sport, segna l’inizio di un progetto a lungo termine volto a promuovere lo sviluppo sportivo, istituzionale e sociale del club. Fondato nel 1921, il CD Eldense affronta questa nuova fase con l’ ambizione di consolidarsi e crescere nel calcio professionistico , proiettando al contempo le proprie radici, la propria storia e il proprio spirito rossoblu . La transazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione necessaria da parte del CSD, secondo quanto stabilito dalla legge sportiva”.

foto sito oldense