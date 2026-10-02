Ufficiale: Melby nuovo presidente del Cesena

02/10/2026 | 22:26:15

La nota del Cesena sul cambio alla presidenza: “Cesena FC comunica che l’assemblea ordinaria dei soci, tenutasi giovedì 24 settembre 2026, ha elevato a quattro il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed ha nominato consigliere Michael J. DeLuca Melby attribuendo allo stesso la carica di Presidente.

John Frank Aiello e Anthony Scotto, già Copresidenti del Cesena FC, hanno contestualmente assunto la carica di Vicepresidenti e Massimo Agostini continuerà nel ruolo di Consigliere.

«Sono profondamente onorato – ha dichiarato il nuovo Presidente Michael Melby – di assumere la presidenza del Cesena FC, una carica che intendo svolgere con la massima responsabilità verso tutta la comunità bianconera. In questi anni ho vissuto in prima persona Cesena e la Romagna, e sono stato travolto dalla passione e dall’amore per il Cavalluccio. Sono entusiasta di proseguire nel percorso di rafforzamento e crescita del Club, insieme a John, Anthony e a tutte le persone che quotidianamente lavorano per il Cesena FC.»

«Il nostro viaggio con il Club – ha affermato il Vicepresidente John Aiello – è stato incredibile. Mike è stato un supporto fondamentale per anni ed ora noi siamo entusiasti nel continuare a lavorare con lui nel prossimo capitolo di crescita del Cesena FC.”

foto sito cesena