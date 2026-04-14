Ufficiale: Mascherano lascia la panchina dell’Inter Miami

14/04/2026 | 20:03:15

Mascherano si è dimesso dall’Inter Miami, il comunicato del club americano: “L’allenatore dell’Inter Miami CF, Javier Mascherano, ha annunciato oggi la sua decisione di dimettersi dalla guida tecnica della squadra per motivi personali. Desidero informare tutti che, per motivi personali, ho deciso di concludere il mio incarico di allenatore dell’Inter Miami CF”. Le parole dell’ormai ex allenatore dell’Inter Miami: “Innanzitutto, vorrei ringraziare il Club per la fiducia riposta in me, tutti i dipendenti che fanno parte dell’organizzazione per l’impegno collettivo, ma soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili. Voglio anche ringraziare i tifosi e La Familia, perché niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di loro. Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella e, ovunque mi trovi, continuerò ad augurare al Club tutto il meglio per il futuro. Non ho dubbi che il Club continuerà ad ottenere successi in futuro. Vi mando un grande abbraccio e grazie di tutto”.

foto sito inter miami