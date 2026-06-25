Ufficiale: Mantova, in porta ingaggiato Gemello

25/06/2026 | 16:50:11

Il Mantova ufficializza un nuovo acquisto per la porta.

La nota: “Mantova 1911 annuncia l’ingaggio a titolo definitivo del portiere Luca Gemello che ha sottoscritto con il club di viale Te un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30.06.2028. Gemello, classe 2000, è nato in provincia di Cuneo e ha iniziato la sua carriera “tra i grandi” nel Torino Primavera, arrivando ad esordire poi in Serie A (2021/2022) dopo le parentesi in Lega Pro con Fermana e Renate. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia, sempre in Lega Pro, in ben 38 occasioni”.

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Foto: Instagram Mantova