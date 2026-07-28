Ufficiale: Mantova, arriva Ilie dal Nizza

28/07/2026 | 20:19:11

Il Mantova ha annunciato l’arrivo di Ilie: “Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del calciatore Rares Andrei Ilie, trequartista classe 2003 di nazionalità rumena, proveniente dal Nizza. Nazionale Under 21 della Romania, Rares Andrei Ilie è stato acquistato dal Mantova a titolo definitivo. Sottoscritto un contratto di durata triennale con scadenza fissata al 30.06.2029. Rares Andrei Ilie è reduce da una doppia esperienza nel campionato italiano cadetto dove ha vestito le maglie di Catanzaro ed Empoli. Lunga l’esperienza internazionale: cresciuto in patria tra le fila del Rapid Bucarest, oltre al Nizza ha vestito le maglie di Maccabi Tel Aviv e Losanna. Rares Andrei Ilie ha già raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Sirmione, mettendosi subito a disposizione di Mister Francesco Modesto. Benvenuto in BiancoRosso Rares, forza Mantova!”

foto sito mantova