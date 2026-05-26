Ufficiale: Manchester City, con Guardiola va via tutto lo staff. La nota

26/05/2026 | 18:38:44

Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester City ha confermato la separazione da tutti e cinque i collaboratori: “Confermiamo la partenza di Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte e Xabi Mancisidor al termine della stagione 2025-26. Tutto il Manchester City desidera ringraziarli per il duro lavoro, la professionalità e la dedizione dimostrata, augurando loro il meglio per il futuro”.

Foto: logo Manchester City