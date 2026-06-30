Ufficiale: Maistro lascia la Juve Stabia

30/06/2026 | 11:27:27

Maistro non rinnova con la Juve Stabia e va in scadenza di contratto. Ecco il comunicato del club: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, a partire dal 30 giugno, si concluderà il rapporto contrattuale con il centrocampista Fabio Maistro. Giunto a Castellammare di Stabia nella stagione 2024/25, Maistro ha vestito la maglia gialloblù per due annate, collezionando complessivamente 52 presenze e 2.347 minuti in campo, con 4 reti realizzate e 8 assist all’attivo. Nel corso della sua esperienza con la Juve Stabia ha inoltre preso parte a 4 gare dei Play Off, totalizzando 137 minuti, oltre a disputare un incontro di Coppa Italia Frecciarossa. La società gialloblù desidera ringraziare Fabio per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento ai colori sociali dimostrati durante il biennio trascorso a Castellammare, augurandogli le migliori soddisfazioni, sia sul piano personale che professionale, per il prosieguo della sua carriera”.