Ufficiale: Mahrez saluta l’Al-Ahli

04/07/2026 | 20:07:59

Mahrez lascia l’Al-Ahli, c’è il comunicato ufficiale del club: “L’Al Ahli annuncia la partenza della stella algerina Riyad Mahrez, al termine di un capitolo indimenticabile iniziato con il suo arrivo dal Manchester City nell’estate del 2023. Durante le sue tre stagioni con l’Al Ahli, Mahrez ha collezionato 122 presenze in tutte le competizioni, segnando 37 gol e fornendo 46 assist, affermandosi come uno dei giocatori più influenti del club in questo periodo. Mahrez ha svolto un ruolo importante in diversi successi dell’Al Ahli, in particolare:

* Titoli AFC Champions League Elite nel 2024-2025 e 2025-2026.

* Supercoppa saudita nel 2025.

Il contributo di Riyad Mahrez con la maglia dell’Al Ahli sarà sempre ricordato con orgoglio e gratitudine. L’Al Ahli gli augura un continuo successo e il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera calcistica”.

foto x al ahli