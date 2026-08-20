Ufficiale: Lykogiannis nuovo giocatore dell’AEK Atene

20/08/2026 | 21:33:01

Lykogiannis nuovo giocatore dell’AEK Atene, il comunicato ufficiale: “L’AEK FC annuncia l’ingaggio di Babis Lykogiannis, che ha firmato un contratto con il club fino all’estate del 2028. Babis Lykogiannis è nato il 22 ottobre 1993 e gioca come terzino sinistro. Agli inizi della sua carriera ha militato nell’Olympiakos, nel Levadiakos e nell’Ergotelis, ma ha trascorso gran parte del suo percorso professionale all’estero. Per due stagioni e mezza (2015-2018) ha giocato con il club austriaco Sturm Graz, prima di trascorrere otto anni in Serie A: prima al Cagliari (dal 2018 al 2022), collezionando 109 presenze e cinque gol tra tutte le competizioni, e successivamente al Bologna, dove ha registrato 92 presenze e quattro reti in partite ufficiali. Il nuovo acquisto dell’AEK ha collezionato sei presenze con la nazionale greca. Babis, benvenuto all’AEK! Ti auguriamo buona salute e ogni successo con la nostra squadra!”

foto sito ufficiale