Ufficiale: l’Union Brescia esonera Diana

08/12/2025 | 19:59:32

L’Union Brescia ha esonerato Aimo Diana, una notizia nell’aria già da ieri dopo un altro risultato negativo. La squadra è terza in classifica nel girone A di Serie C a 13 punti dal Vicenza capolista. Adesso c’è anche il comunicato ufficiale, soluzione interna per la gara di Coppa Italia e poi il nuovo tecnico con Eugenio Corini in vantaggio su Zaffaroni. L’Union Brescia ha sollevato dall’incarico l’intero staff di Diana, nella speranza di poter ripartire con risultati migliori.

Foto: Instagram FelalpiSalò