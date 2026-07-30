Ufficiale: Lund lascia il Palermo e vola al Birmingham City

30/07/2026 | 14:52:26

Kristoffer Lund saluta il Palermo, dopo due stagioni, a titolo definitivo. Lo statunitense ha firmato per il Birmingham City.

Il comunicato dei rosanero: “Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Kristoffer Lund al Birmingham City FC. A Kristoffer i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Il comunicato del Birmingham City: “Il difensore ventiquattrenne ha firmato un contratto quadriennale presso St. Andrew’s @ Knighthead Park e indosserà la maglia numero 25.

Terzino sinistro noto per la sua velocità, atletismo e forza nei duelli difensivi, Lund rafforza ulteriormente le opzioni difensive di Chris Davies in vista della stagione 2026-27.

Lund ha superato l’accademia del club danese FC Midtjylland prima di debuttare in prima squadra nel 2021.

Dopo esperienze con l’Esbjerg e la squadra svedese BK Häcken, si è unito al Palermo nell’estate 2023 e ha collezionato 72 presenze con il club di Serie B.

Il difensore ha trascorso la stagione 2025-26 in prestito alla squadra 1 di Bundesliga. FC Köln, dove ha giocato 33 partite acquisendo preziosa esperienza in uno dei principali campionati europei.

Nato in Danimarca, Lund ha rappresentato il paese in tutte le fasce d’età dagli Under 17 agli Under-21 prima di impegnarsi con gli Stati Uniti. Da allora ha ottenuto sette presenze da senior.

Alto 6 piedi, Lund arriva in B9 avendo acquisito esperienza in Danimarca, Svezia, Italia e Germania, aggiungendo ulteriore qualità e concorrenza alla rosa della prima squadra in vista della nuova stagione.

“Kristoffer è un giocatore che abbiamo identificato per la sua atletismo e velocità, e crediamo che queste qualità lo rendano davvero un buon candidato per il Championship”, ha detto il tecnico dei Blues Chris Davies.