Ufficiale: Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030

17/04/2026 | 19:36:04

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Manuel Locatelli ha rinnovato fino al 2030 con il club bianconero.

Quueto il comunicato: “La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030. «La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo». Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava – emozionato e determinato – in conferenza stampa. Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa.