Ufficiale: lo Schalke risolve il contratto con Younes
18/02/2026 | 11:20:00
Lo Schalke 04 ha annunciato la risoluzione del contratto di Amin Younes.
Questo il comunicato del club:
“In vista delle ultime dodici giornate di campionato, c’è un cambio di squadra allo Schalke: il contratto di Amin Younes, valido fino al termine della stagione, è stato risolto di comune accordo con effetto immediato. Il direttore sportivo Frank Baumann ha parlato personalmente con Younes lunedì (16 febbraio) della decisione e dei dettagli.
Durante la sua permanenza allo Schalke, Younes ha giocato 31 partite per i Royal Blues, segnando due gol e fornendo tre assist”.
Foto: sito Bundesliga