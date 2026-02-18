Ufficiale: lo Schalke risolve il contratto con Younes

18/02/2026 | 11:20:00

Lo Schalke 04 ha annunciato la risoluzione del contratto di Amin Younes.

Questo il comunicato del club:

“In vista delle ultime dodici giornate di campionato, c’è un cambio di squadra allo Schalke: il contratto di Amin Younes, valido fino al termine della stagione, è stato risolto di comune accordo con effetto immediato. Il direttore sportivo Frank Baumann ha parlato personalmente con Younes lunedì (16 febbraio) della decisione e dei dettagli.

Durante la sua permanenza allo Schalke, Younes ha giocato 31 partite per i Royal Blues, segnando due gol e fornendo tre assist”.

Foto: sito Bundesliga