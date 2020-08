Ufficiale: l’italobelga Antonucci passa al Volendam

Francesco Antonucci ritorna al Volendam. Il 21enne italobelga, dopo un passaggio al Feyenord torna in prestito al club arancione. Ad annunciare l’ufficialità il club stesso sul proprio sito:

“FC Volendam e Feyenoord hanno unito le forze per il trasferimento di Francesco Antonucci (21). Il centrocampista si trasferisce dall’AS Monaco al Feyenoord e firma un contratto a Rotterdam fino all’estate 2024, con un’opzione per un altro anno. Come parte dell’accordo, il centrocampista vestirà l’FC Volendam la prossima stagione. Ciò significa che il periodo di successo di Antonucci all’Het Nieuwe Oranje, interrotto bruscamente a causa della situazione coronavirus, continuerà”.

Foto: Sito Ufficiale