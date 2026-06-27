Ufficiale: Lisman nuovo giocatore del Venezia

27/06/2026 | 19:18:15

Il Venezia annuncia l’arrivo di Lisman, il comunicato del club: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lech Poznań i diritti alle prestazioni sportive dell’esterno offensivo Kornel Lisman, che ha sottoscritto un contratto fino al 30/06/2030 con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione 2030/31.

Nato a Szczecin, in Polonia, il 20 febbraio 2006, Lisman è cresciuto nel settore giovanile del Lech Poznań, con cui ha esordito in Prima Squadra dopo aver completato l’intera trafila nelle giovanili. Con il club polacco ha collezionato complessivamente 65 presenze tra squadra maggiore e formazione B, realizzando 8 reti e servendo 4 assist.

Nel corso della sua esperienza con il Lech Poznań ha inoltre maturato le prime presenze nelle competizioni europee, disputando 3 gare di UEFA Conference League, 2 partite nelle qualificazioni alla UEFA Champions League e 2 incontri nelle qualificazioni alla UEFA Europa League, competizione nella quale ha anche messo a segno una rete.

Con la maglia del Lech Poznań ha conquistato due campionati polacchi consecutivi, nelle stagioni 2024/25 e 2025/26.

A livello internazionale ha inoltre vestito la maglia della Polonia Under 18 e della Polonia Under 20.

Kornel Lisman, attaccante Venezia FC

“Ho deciso di unirmi al Venezia perché il club mi seguiva da un anno e questo mi ha colpito molto. Ho percepito una grande fiducia nei miei confronti da parte del Direttore Antonelli, che mi ha illustrato nel dettaglio il club e i suoi progetti. Per me è una grande opportunità e un piacere essere qui, perché il Venezia è un club importante, con tifosi straordinari e un’atmosfera incredibile allo stadio. Inoltre, ho visto il grande sostegno dei tifosi anche nei momenti in cui la squadra era in difficoltà, e questo mi ha davvero impressionato. Mi piace molto questo progetto e sento che è il posto giusto per me. Ai tifosi voglio semplicemente dire che darò sempre il massimo in campo e che lotterò per questa squadra fino all’ultimo minuto.“ Benvenuto in arancioneroverde, Kornel”.

foto sito venezia