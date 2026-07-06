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Ufficiale: Lione, Tolisso rinnova fino al 2029

06/07/2026 | 21:29:59

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Rinnovo importante in casa Lione, con il centrocampista Corentin Tolisso che ha prolungato il proprio legame con il club fino al 30 giugno 2029.
Le sue parole: “Per me era ovvio continuare l’avventura con il mio amato club. Indossare questa maglia ed essere il capitano di questa squadra è motivo di grande orgoglio. Amo il ruolo che ricopro all’interno del gruppo, sia in campo che con i giocatori più giovani”.

Foto: X Lione