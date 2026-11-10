Ufficiale: Lindelof rinnova con l’Aston Villa fino al 2028

10/11/2026 | 12:02:14

Il difensore svedese dell’Aston Villa Lindelof ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 come si vede dal comunicato del club: “L’Aston Villa è lieto di annunciare che Victor Lindelöf rimarrà al club fino al 2028, avendo esercitato l’opzione per prolungare di un ulteriore anno il suo contratto. Il difensore si avvicina alle 50 presenze con la maglia bordeaux e blu, dopo essere arrivato all’Aston Villa nel 2025. Lindelöf ha giocato un ruolo fondamentale nel trionfo dell’Aston Villa in UEFA Europa League durante la sua prima stagione con il club, distinguendosi nella vittoria per 3-0 contro l‘SC Freiburg nella finale di Istanbul. Da quando è arrivato a Villa Park, si è affermato come figura chiave al centro della difesa, continuando al contempo a essere il capitano della nazionale svedese a livello internazionale”.

Foto: sito Aston Villa