Ufficiale: l’ex Parma e Cagliari Bruno Alves nuovo direttore tecnico del Rio Ave

27/02/2026 | 19:00:04

Nuova avventura per Bruno Alves, l’ex difensore diventa direttore tecnico del Rio Ave. Il comunicato dei portoghesi: “Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD annuncia di aver raggiunto un accordo con Bruno Alves per l’incarico di Direttore Tecnico della struttura calcistica professionistica. L’ex nazionale portoghese, la cui carriera è stata caratterizzata da una professionalità esemplare e da una leadership riconosciuta a livello mondiale, si unisce immediatamente alla squadra di Vila do Conde. Con una carriera d’élite che include la vittoria del Campionato Europeo con il Portogallo e periodi in club iconici in campionati come il campionato portoghese, italiano, russo e turco, Bruno Alves porta con sé una preziosa esperienza internazionale. Il suo vasto background agonistico e la profonda conoscenza delle dinamiche del calcio ad alte prestazioni costituiscono una risorsa strategica per il Club, rafforzando la competenza della struttura e fungendo da pilastro fondamentale nel supporto allo sviluppo degli atleti e nel collegamento tra la squadra e la dirigenza. Il Rio Ave Futebol Clube dà il benvenuto a Bruno Alves e gli augura il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita professionale”.

foto sito rio ave