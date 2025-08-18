Ufficiale: l’ex Milan Andrè Silva riparte dall’Elche

18/08/2025 | 16:30:01

L’ex Milan Andrè Silva è un nuovo giocatore dell’Elche, il comunicato ufficiale: “L’Elche Club de Fútbol e l’RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di André da Silva , che indosserà la maglia verde e bianca fino al 2026. Il suo ingaggio include un’opzione per estendere il contratto per un’altra stagione. André da Silva ( Portogallo, 6/11/1995 ) è un attaccante portoghese con una vasta esperienza nei principali campionati europei . Formatosi nelle categorie giovanili dell’FC Porto , ha debuttato con la prima squadra e si è rapidamente affermato come uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione , distinguendosi per la sua capacità di finalizzazione, il suo istinto in area di rigore e il suo potente tiro con entrambe le gambe. Dopo il periodo in Portogallo, André da Silva è passato alla Serie A con il Milan , dove ha iniziato ad affermarsi come attaccante di alto livello sui palcoscenici europei . Successivamente è arrivato in Spagna , dove aveva già familiarità con LaLiga grazie alle sue esperienze con Siviglia FC e Real Sociedad , affermandosi come attaccante versatile e competitivo nelle competizioni di alto livello . Il suo viaggio è proseguito in Bundesliga con il RB Lipsia , dove si è distinto con gol decisivi sia in competizioni nazionali che internazionali. Nazionale portoghese , ha preso parte a competizioni come l’ Europeo e la Nations League , che ha vinto nel 2019 , dimostrando sempre la sua capacità di intervenire nei momenti chiave . Il suo stile combina tecnica, potenza e consapevolezza tattica , consentendogli di adattarsi a diversi sistemi e di contribuire alla squadra sia nella creazione che nella finalizzazione delle azioni. Con esperienza, qualità e ambizione , André da Silva si unisce al progetto franjiverde per rafforzare l’attacco dell’Elche CF e guidare la linea offensiva con abilità realizzativa e determinazione . Il suo arrivo rappresenta un rinforzo di alto livello per Martínez Valero e un nuovo capitolo della sua carriera, ora scritta in verde e bianco . Benvenuto, André!”

FOTO: Sito Elche