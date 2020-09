Il Leeds ha ufficializzato l’arrivo di Diego Llorente dalla Real Sociedad. Nuovo rinforzo per Bielsa che potrà contare sul difensore classe ’93, scuola Real. Ha firmato un contratto di cinque anni.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad

— Leeds United (@LUFC) September 24, 2020