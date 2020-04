Il Lech Poznan, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, in data odierna ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Filip Szymczak. Il giovane e talentuoso centravanti, ha sottoscritto un nuovo legame con il club polacco valido fino al 2022. Il 17enne in questa stagione ha debuttato tra i professionisti siglando 4 gol in 18 presenze.