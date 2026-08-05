Ufficiale: Lecce, Früchtl ceduto al Salisburgo

05/08/2026 | 22:05:35

“L‘FC Red Bull Salisburgo ha un nuovo portiere! Il ventiseienne tedesco Christian Früchtl arriva ai nostri Red Bulls dal club italiano US Lecce e firma un contratto triennale. Il nostro nuovo portiere proviene dal settore giovanile del Bayern Monaco, dove ha giocato con la squadra Under 17 (24 partite), l’Under 19 (10), il Bayern II (72) e infine la prima squadra (1), contribuendo a numerose vittorie di titoli. Ha anche trascorso periodi in prestito al Norimberga e a titolo definitivo con i rivali di campionato dell’Austria Vienna (80 partite), maturando esperienza nella Bundesliga ADMIRAL. Più recentemente, Früchtl ha giocato con l’US Lecce, squadra di Serie A italiana (2 partite)”.

New keeper in town. ⚽️ pic.twitter.com/c7Xzqj3ZxI — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 5, 2026

Foto: X Salisburgo