Ufficiale: Lapadula firma in Perù con il Club Universitario de Deportes

22/06/2026 | 11:00:11

Lapadula lascia l’Italia e si trasferisce in Perù al Club Universitario de Deportes: “Il Club Universitario de Deportes incorpora Gianluca Lapadula, un attaccante con una lunga carriera internazionale che si unisce alla prima squadra per affrontare le sfide della stagione e portare esperienza, gerarchia e capacità di segnare alla squadra crema. Lapadula ha sviluppato gran parte della sua carriera nel calcio italiano, dove ha difeso le maglie di club come Pescara, AC Milan, Genoa, Lecce, Benevento e Cagliari, accumulando più di un decennio di esperienza in Serie A e Serie B. Tra i suoi principali successi individuali spiccano i titoli di marcatore di Serie B con il Pescara nella stagione 2015-2016 e con il Cagliari nella stagione 2022-2023. La sua eccezionale campagna con Pescara gli ha permesso di fare il salto al Milan, una delle istituzioni più importanti del calcio mondiale. Successivamente ha continuato a competere al più alto livello del calcio italiano, consolidandosi come un attaccante riconosciuto per la sua professionalità, dedizione e spirito competitivo. A livello di nazionale, Lapadula ha debuttato con la nazionale peruviana nel 2020 e da allora è diventato uno dei principali riferimenti offensivi della Blanquirroja, aggiungendo un totale di 42 partite e 9 gol segnati. È stato protagonista dell’eccezionale campagna peruviana nella Copa America 2021, torneo in cui la squadra ha raggiunto le semifinali e dove ha avuto una prestazione eccezionale. La sua identificazione con il paese, il suo impegno dentro e fuori dal campo e la sua permanente dedizione con la maglia nazionale gli hanno permesso di costruire un legame speciale con i tifosi peruviani, diventando uno dei calciatori più rappresentativi della nazionale negli ultimi anni. L’incorporazione di Gianluca Lapadula riflette l’impegno sportivo di Universitario de Deportes per formare una squadra di alto livello, preparata a competere al massimo e ad affrontare con ambizione le sfide della stagione.

Benvenuto nella tua nuova casa, Bambino!”.

Foto: Instagram Lapadula