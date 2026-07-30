Ufficiale: Lacroix è un nuovo giocatore del Chelsea

30/07/2026 | 13:22:25

Maxence Lacroix lascia il Crystal Palace dopo due stagioni e la vittoria della Conference League e firma con il Chelsea. Operazione da circa 60 milioni di euro per il difensore della Nazionale francese.

Il comunicato dei Blues: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’acquisto del nazionale francese Maxence Lacroix dal Crystal Palace.

Il difensore ventiseienne ha firmato un contratto a Stamford Bridge fino al 2032 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra dei Blues in vista della stagione 2026/27.

‘Sono davvero felice di far parte di questo bellissimo club. Tutti conoscono la leggenda del Chelsea, la sua tradizione di vittorie, e farne parte è un momento di orgoglio’, ha detto Lacroix.

‘Quando ho parlato con il manager, ho visto che abbiamo la stessa direzione e la stessa volontà per questo club.

‘Vogliamo vincere. Quando vedi la qualità dei giocatori qui, tutto ciò che abbiamo intorno al club, è qualcosa che possiamo raggiungere. L’ambizione è sollevare trofei, e non vedo l’ora di contribuire”.

Lacroix arriva al Chelsea con la reputazione di essere uno dei difensori centrali più ponenti del calcio europeo, oltre che uno dei difensori aerei più veloci e migliori della Premier League.

Ha collezionato 98 presenze con il Crystal Palace in due stagioni a Selhurst Park e ha fatto la storia con le Eagles vincendo la UEFA Conference League, la FA Cup e il Community Shield.

Prodotto dell’accademia del Sochaux, Lacroix ha collezionato 28 presenze in prima squadra francese prima di unirsi al Wolfsburg nell’agosto 2020.

Ha trascorso quattro anni con la squadra tedesca, collezionando 130 presenze prima di trasferirsi nel sud di Londra.

Le prestazioni di Lacroix in Premier League e in Europa con il Palace gli valsero riconoscimenti internazionali a marzo, quando debuttò con la Francia.

Successivamente è stato inserito nella rosa dei Bleus per la Coppa del Mondo FIFA e ha disputato tre partite al torneo, mentre il suo paese si è classificato quarto.

Benvenuto a Chelsea, Maxence!”

Foto: Sito Chelsea