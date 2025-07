Ufficiale: la Torres ingaggia Biagetti dalla Fiorentina

06/07/2025 | 09:41:42

Colpo della Torres, che piazza il colpo Biagetti dalla Fiorentina. L’annuncio ufficiale del club: “La Torres comunica il tesseramento di Christian Biagetti. Difensore centrale classe 2004, nella passata stagione ha collezionato 15 presenze in Serie C (Coppa Italia compresa) con le maglie di Sorrento e Pro Vercelli.Prodotto del settore giovanile della Fiorentina, Biagetti ha un passato importante e di prestigio con il Club viola con cui ha conquistato tre Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana Primavera. Biagetti ha vestito anche la maglia della Nazionale nelle categorie Under 15, 16,18 e 19. Firma con la Torres un contratto triennale”.

FOTO: X ufficiale Torres