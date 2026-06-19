Ufficiale: la Juventus acquisisce Faticanti a titolo definitivo

La Juventus acquisisce Faticanti dal Lecce. Ecco il comunicato del club: ”La Juventus ha esercitato l’opzione per rendere definitivo il passaggio di Giacomo Faticanti dal Lecce alla squadra bianconera: contratto per il centrocampista classe 2004 fino al 30 giugno 2029. Arrivato a Torino nell’estate 2024, in queste due stagioni con la Next Gen Faticanti ha raccolto complessivamente 66 presenze in bianconero, segnando tre reti e servendo cinque assist, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra. L’ultima soddisfazione in ordine di tempo è arrivata meno di due settimane fa con la convocazione prima e l’esordio poi con la Nazionale Italiana nel match amichevole contro la Grecia.