Ufficiale: Kouadio è un calciatore del Monza

08/07/2026 | 19:16:10

Il Monza ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di Eddy Kouadio.

Ecco il comunicato:

“Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza.

Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Nato a Prato il 7 maggio 2006 e in possesso anche del passaporto ivoriano per le origini dei suoi genitori, dal 2021 entra a far parte del Settore Giovanile viola.

Dopo aver compiuto tutta la trafila dall’Under 17 in su, viene aggregato alla Prima Squadra con cui si guadagna la prima convocazione in Serie A proprio per una gara contro il Monza del 1 settembre 2024.

Il debutto nella massima serie arriva in Torino-Fiorentina del 31 agosto 2025.

Nella stagione 2025-26 esordisce anche in Europa e complessivamente colleziona 5 presenze in Conference League e 3 in Serie A.

Difensore duttile e dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, ha indossato anche le maglie dell’Italia Under 18 e Under 19.

Il Monza lo aspetta ora per una nuova sfida: benvenuto Eddy!”.

Foto: sito Monza