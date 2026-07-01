Ufficiale: Koke rinnova con l’Atletico Madrid fino al 2027

01/07/2026 | 13:32:01

L’Atletico Madrid ha annunciato il prolungamento del contratto del capitano Koke fino al 2027.

Questo il comunicato:

“Il nostro capitano e giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del club ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027.

Koke continuerà a scrivere la storia dell’Atlético Madrid dopo aver rinnovato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Il nostro capitano indosserà quindi ancora la maglia biancorossa per tutta la stagione 2026/27, che prenderà ufficialmente il via nel fine settimana del 16 agosto.

Jorge Resurrección ha esordito con la nostra prima squadra il 19 settembre 2009. Da quel momento ad oggi, il nostro numero 6 ha indossato la maglia biancorossa in 740 partite ufficiali, segnando 50 gol e fornendo 122 assist.

Al di là delle statistiche individuali, Koke è anche uno dei giocatori più titolati nella storia dell’Atlético Madrid. Insieme abbiamo vinto otto titoli: due Liga, una Copa del Rey, due Europa League, due Supercoppe UEFA e una Supercoppa di Spagna. Questo lo colloca al secondo posto nella classifica dei trofei vinti con l’Atlético, dietro solo ad Adelardo, che ne ha conquistati dieci.

Jorge Resurrección continuerà a indossare la fascia di capitano dell’Atlético Madrid, simbolo di coraggio e grinta. La leggenda continua a vivere. Congratulazioni, Koke!”.

Foto: sito Atletico Madrid

