Ufficiale: Kabasele rinnova con l’Udinese fino al 2026

08/07/2025 | 19:50:40

L’Udinese ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver prolungato il contratto di Christian Kabasele: il nuovo accordo prevede come data di scadenza il 30 giugno 2026. Il difensore belga, da due anni con noi, prosegue la sua esperienza in bianconero in cui ha sempre contribuito con professionalità negli allenamenti ed in partita – si legge nel comunicato stampa del club friulano -. Nella passata stagione Kabasele ha disputato 16 partite in Serie A segnando 2 reti, un ottimo rendimento abbinato alla leadership sempre dimostrata tanto da aver indossato anche la fascia da capitano. Christian e l’Udinese sono pronti adesso a proseguire l’avventura insieme nella nuova stagione”.

Foto: sito Udinese