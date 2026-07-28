Ufficiale: Juventus, Openda è un calciatore del Lione

28/07/2026 | 18:46:32

La Juventus ha annunciato il passaggio in prestito di Lois Openda al Lione.

Ecco il comunicato:

“È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all’Olympique Lyonnais: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese.

L’attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive in bianconero nella passata annata tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt.

Ad attenderlo, ora c’è una nuova avventura nel campionato francese: in bocca al lupo, Loïs!“.

Foto: X Lione