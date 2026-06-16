Ufficiale: Juve Stabia, presentata la domanda di iscrizione al campionato di Serie B 2026-27

16/06/2026 | 15:46:06

La Juve Stabia ha fatto domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie B 2026-27, dopo gli enormi problemi che ha avuto i mesi scorsi. Lo rende noto il club con una nota ufficiale. Ora la palla passa alla Covisoc che andrà a valutare (come si spera), che sia tutto ok e che la Juve Stabia possa essere ai nastri di partenza della prossima Serie B.

Questa la nota delle Vespe: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver depositato, nei termini e nel pieno rispetto delle procedure previste dagli organi competenti, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità degli amministratori giudiziari, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara. Contestualmente, si comunica che è stato individuato lo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza quale impianto alternativo. La società desidera ringraziare il Piacenza Calcio, il Comune di Piacenza e la Questura di Piacenza per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Le Vespe saranno ai nastri di partenza del campionato di Serie BKT per la terza stagione consecutiva, l’ottava complessiva nella storia del club. Si comunica altresì che i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara indicono una conferenza stampa, aperta esclusivamente agli organi di stampa, nella giornata di giovedì 18 giugno alle ore 12.00 presso lo Yatch Club di Marina di Stabia”.

Foto: logo Juve Stabia