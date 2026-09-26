Ufficiale: Julian Ward è il nuovo direttore sportivo del Liverpool

26/09/2026 | 21:50:22

Il Liverpool ha annunciato la nomina di Julian Ward al ruolo di direttore sportivo del club.

Questo il comunicato:

“Il Liverpool FC può confermare che Julian Ward è stato nominato direttore sportivo del club.

Ward, che recentemente è stato direttore tecnico del Fenway Sports Group, assume il suo nuovo incarico con effetto immediato.

L’associazione di Ward con LFC risale a più di 14 anni fa. Inizialmente è entrato a far parte dell’attività calcistica del club nel 2012 per supportarne la strategia di scouting, reclutamento e sviluppo dei giocatori.

Prima di entrare nei Reds, ha lavorato nel calcio di club e internazionale con il Manchester City e la nazionale portoghese.

Durante il suo primo periodo con il Liverpool, ha ricoperto diverse posizioni strategiche di alto livello, tra cui responsabile dello scouting europeo e direttore della gestione dei prestiti ai giocatori.

Ward è stato anche vicedirettore sportivo e direttore sportivo all’inizio di questo decennio, prima di dimettersi da quest’ultima posizione nel 2023”.

Foto: sito Liverpool