Girandola di prestiti per il terzino del Newcastle Jamal Lewis. Dopo l’esperienza in Championship al Watford della scorsa stagione, l’inglese lascia l’Europa e si trasferisce in Brasile al San Paolo, che lo ingaggia in prestito con diritto di riscatto nel 2025. Il classe ’98 viene annunciato dal Club con dei contenuti sui profili social e con un comunicato ufficiale.

Foto: Instagram San Paolo