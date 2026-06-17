Ufficiale: Inter, Carbone saluta la Primavera

17/06/2026 | 13:58:52

L’Inter ha annunciato l’addio del tecnico della Primavera Benito Carbone.

Questo il comunicato:

“Benito Carbone lascia la panchina della Primavera dell’Inter dopo un anno ricco di tappe importanti nel percorso di crescita dei giovani nerazzurri.

Il tecnico classe 1971 è entrato nel Settore Giovanile dell’Inter nel 2024 da allenatore dell’Under 18: per Carbone si è trattato di un nuovo capitolo di una storia nerazzurra che aveva già vissuto da calciatore, quando tra il 1995 e il 1996 Benny ha collezionato 43 presenze e 3 gol con la maglia dell’Inter.

Dopo una stagione in Under 18, annata terminata alla semifinale dei playoff, Carbone è diventato il nuovo tecnico della Primavera nerazzurra Campione d’Italia in carica nell’estate 2025. L’avventura sulla panchina dell’Under 20 è stata impegnativa e caratterizzata da momenti bellissimi, come la conquista della Supercoppa Primavera ai rigori contro il Cagliari a inizio stagione. L’annata si è ulteriormente arricchita con un prestigioso cammino nella UEFA Youth League, competizione nella quale l’Inter ha raggiunto i quarti di finale rendendosi protagonista di match emozionanti. In campionato i nerazzurri hanno superato diverse difficoltà fino alla qualificazione ai playoff ottenuta all’ultima giornata.

Benny Carbone chiude così un percorso importante e significativo, che in totale l’ha visto guidare la Primavera nerazzurra per 51 partite: a lui va il ringraziamento di tutta la Società e i migliori auguri per il proprio futuro professionale”.

Foto: sito Inter