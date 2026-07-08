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Ufficiale: Inter, Alexiou all’AEK in prestito con diritto di riscatto

08/07/2026 | 16:19:21

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L’AEK ha annunciato l’arrivo dall’Inter in prestito con diritto di riscatto del difensore classe 2005 Christos Alexiou.
Ecco il comunicato:
“L’AEK FC annuncia l’acquisizione del difensore greco della nazionale Under 21 Christos Alexiou dall’Inter, con un prestito stagionale con diritto di riscatto.
Christos Alexiou è nato il 30 giugno 2005 ad Atene. Gioca come difensore centrale ed è alto 1,86 m. In giovanissima età è entrato a far parte dell’Academy dell’Atromitos e a soli 16 anni ha attirato l’interesse dell’Inter, che lo ha poi acquistato.
La crescita del difensore greco nei settori giovanili del club italiano è stata rapida e costante, fino a diventare capitano della Primavera, vincendo anche il campionato della stagione 2024-25. Ha vestito le maglie delle nazionali greche Under 17 e Under 19 e ha collezionato 10 presenze con la Nazionale Under 21.
Christos, benvenuto all’AEK.
Ti auguriamo salute e ogni successo con la nostra squadra!”.
Foto: sito AEK