Ufficiale: Inler rinnova con l’Udinese fino al 2028

25/05/2026 | 16:15:39

L’Udinese ha annunciato di aver rinnovato il contratto del Responsabile dell’Area tecnica, Gokhan Inler, fino al 2028.

Questo il comunicato del club:

“Ancora nuovi capitoli da scrivere insieme: il connubio tra Udinese Calcio e Gokhan Inler va avanti.

Il club è lieto di annunciare il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2028, con Gokhan che sarà ancora Responsabile dell’Area tecnica bianconera per le prossime due stagioni.

Un percorso dietro la scrivania, dopo i 4 anni da calciatore, iniziato due anni fa e che proseguirà nel segno della continuità tecnica del progetto dell’Udinese”.

Foto: sito Udinese