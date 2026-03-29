Ufficiale: il Tottenham esonera Tudor

29/03/2026 | 16:38:31

Il Tottenham e Tudor si separano dopo un mese e mezzo, la nota ufficiale del club: “Possiamo confermare che è stato concordato di comune accordo che l’allenatore Igor Tudor lasci il club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di allenatore dei portieri e preparatore atletico. Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l’impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor e alla sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Ulteriori aggiornamenti sul nuovo allenatore saranno forniti a tempo debito”.

foto x tottenham

