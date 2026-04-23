Ufficiale: il Torino rinnova il contratto di Siviero fino al 2029

23/04/2026 | 17:29:56

Il Torino ha annunciato di aver rinnovato il contratto del portiere classe 2006 Lapo Siviero.

Questo il comunicato del club:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lapo Siviero fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva.

Siviero è nato a Conegliano il 23 novembre 2006. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Vicenza. Giunto in granata nel luglio 2024, si è subito messo in mostra guadagnandosi dapprima la titolarità in porta nella formazione Primavera e successivamente venendo aggregato alla rosa dei portieri della Prima Squadra.

Per lui anche due presenze con la selezione Under 20 dell’Italia e la partecipazione al Mondiale U20 con la maglia azzurra nell’autunno 2025.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Foto: Instagram Torino